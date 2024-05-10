Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже під час візиту до Литви заявила, що перемога України у війні проти РФ є пріоритетом і спільною метою всіх країн Балтії.

Її заяву наводить пресслужба МЗС Латвії, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Браже наголосила, що Україна має право використовувати надану Заходом зброю для ударів по військових цілях на російській території, як це передбачено міжнародним правом.

Україна може вражати цілі не тільки на українській суверенній території, але й у місцях, звідки Росія атакує її, зазначила латвійська міністерка.

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"Україна є пріоритетом для всіх країн Балтії – перемога України є нашою спільною метою. Водночас у нинішній геополітичній ситуації, коли ми щодня спостерігаємо різні прояви російської гібридної війни, Латвія, весь Балтійський і Північний регіон разом повинні зміцнювати безпеку в далекоглядний і скоординований спосіб", – підкреслила Браже.

Нагадаємо, заява Браже про те, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю із дозволом бити по російській території, викликала істерику речниці МЗС РФ Марії Захарової.

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