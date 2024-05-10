Министр иностранных дел Латвии Байба Браже во время визита в Литву заявила, что победа Украины в войне против РФ является приоритетом и общей целью всех стран Балтии.

Ее заявление приводит пресс-служба МИД Латвии, сообщает "Европейская правда".

В частности, Браже подчеркнула, что Украина имеет право использовать предоставленное Западом оружие для ударов по военным целям на российской территории, как это предусмотрено международным правом.

Украина может поражать цели не только на украинской суверенной территории, но и в местах, откуда Россия атакует ее, отметила латвийский министр.

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"Украина является приоритетом для всех стран Балтии – победа Украины является нашей общей целью. В то же время, в нынешней геополитической ситуации, когда мы ежедневно наблюдаем различные проявления российской гибридной войны, Латвия, весь Балтийский и Северный регион вместе должны укреплять безопасность дальновидным и скоординированным способом", – подчеркнула Браже.

Напомним, заявление Браже о том, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории, вызвало истерику пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

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