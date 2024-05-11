Белый дом еще раз предупредил власти Грузии из-за скандального закона об "иноагентах"

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан повторил предупреждение для грузинских властей из-за закона об "иноагентах", подчеркнув, что Штаты считают его неприемлемым.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены демократическим откатом в Грузии. Перед грузинскими депутатами стоит критически важный выбор – поддержать евроатлантические стремления грузинского народа или принять закон об "иноагентах" в стиле Кремля, который противоречит демократическим ценностям", – заявил Салливан.

We are deeply alarmed about democratic backsliding in Georgia. Georgian Parliamentarians face a critical choice – whether to support the Georgian people’s EuroAtlantic aspirations or pass a Kremlin-style foreign agents' law that runs counter to democratic values. Реклама: May 11, 2024

Советник по нацбезопасности добавил, что риторика и действия правящей партии "Грузинская мечта" в последнее время противоречат стремлениям грузинских граждан и направлены на то, чтобы отвернуть их от США и Европы.

"Мы стоим рядом с грузинским народом", – добавил он.

Также в пятницу страны Северной Европы и Балтии выступили с совместным заявлением, в котором предупредили, что грузинские власти выбрали тревожную траекторию, которая разрушает европейское будущее Грузии.

По информации СМИ, послы ЕС во вторник обсуждали намерения грузинских властей принять скандальный проект закона об "иноагентах" и то, как это может повлиять на евроинтеграцию Грузии. В ЕС не исключают, что могут лишить Грузию безвизового режима, если закон примут.

Более 30 депутатов Европарламента призвали приостановить для Грузии статус кандидата на вступление в ЕС.