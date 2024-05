Белый дом еще раз предупредил власти Грузии из-за скандального закона об "иноагентах"

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан повторил предупреждение для грузинских властей из-за закона об "иноагентах", подчеркнув, что Штаты считают его неприемлемым.

Как сообщает "Европейская правда", заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Мы глубоко обеспокоены демократическим откатом в Грузии. Перед грузинскими депутатами стоит критически важный выбор – поддержать евроатлантические стремления грузинского народа или принять закон об "иноагентах" в стиле Кремля, который противоречит демократическим ценностям", – заявил Салливан.

We are deeply alarmed about democratic backsliding in Georgia. Georgian Parliamentarians face a critical choice – whether to support the Georgian people’s EuroAtlantic aspirations or pass a Kremlin-style foreign agents' law that runs counter to democratic values.

