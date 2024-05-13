Минулого року кількість кібератак з-за кордону на установи та людей у Німеччині значно зросла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Як повідомила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер, кількість атак, в яких зловмисники перебували за кордоном або в невідомому місці, у 2023 році зросла на 28%.

"Ситуація із загрозами у сфері кібербезпеки залишається високою", – сказала Фезер на презентації федерального звіту про ситуацію у Федеральному управлінні кримінальної поліції у Вісбадені.

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"Ось чому ми діємо так рішуче – на національному та міжнародному рівнях", – додала вона.

Згідно з інформацією, кількість кіберзлочинів всередині країни становила 134 407, що на 1,8% менше, ніж у 2022 році. Рівень розкриття злочинів зріс на 32%.

Федеральне відомство кримінальної поліції успішно ліквідувало злочинні мережі, з яких походить кіберзлочинність, сказала Фезер. Але вона зазначила: "Ми повинні продовжувати посилювати захист від поточних загроз повсюдно".

Фезер прямо назвала Росію винуватцем кіберзлочинності, в тому числі у зв'язку з її загарбницькою війною проти України.

Минулого тижня Німеччина відкликала свого посла з Росії для консультацій після того, як Берлін звинуватив Москву в кібератаках на оборонні та аерокосмічні компанії та партію влади.

У Берліні заявили, що атаки, які почалися два роки тому, були спрямовані проти керівної Соціал-демократичної партії Німеччини, а також компаній у логістиці, обороні, аерокосмічному та ІТ-секторах.

За даними влади Німеччини, група APT28, також відома як Fancy Bear, скористалася уразливістю в Microsoft Outlook, щоб зламати облікові записи електронної пошти.

3 травня ЄС виступив із засудженням зловмисної кіберкампанії Росії проти Німеччини та Чехії.

У НАТО також висловили солідарність з Німеччиною та Чехією у зв’язку з кібератаками, здійсненими російською групою хакерів.