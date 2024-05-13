В Германии в прошлом году возросло число кибератак из-за рубежа, основной виновник – РФ

В прошлом году количество кибератак из-за границы на учреждения и людей в Германии значительно возросло.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает n-tv.

Как сообщила министр внутренних дел Нэнси Фезер, количество атак, в которых злоумышленники находились за рубежом или в неизвестном месте, в 2023 году выросло на 28%.

"Ситуация с угрозами в сфере кибербезопасности остается высокой", – сказала Фезер на презентации федерального отчета о ситуации в Федеральном управлении уголовной полиции в Висбадене.

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"Вот почему мы действуем так решительно – на национальном и международном уровнях", – добавила она.

Согласно информации, количество киберпреступлений внутри страны составило 134 407, что на 1,8% меньше, чем в 2022 году. Уровень раскрытия преступлений вырос на 32%.

Федеральное ведомство уголовной полиции успешно ликвидировало преступные сети, из которых происходит киберпреступность, сказала Фезер. Но она отметила: "Мы должны продолжать усиливать защиту от текущих угроз повсеместно".

Фезер прямо назвала Россию виновником киберпреступности, в том числе в связи с ее захватнической войной против Украины.

На прошлой неделе Германия отозвала своего посла из России для консультаций после того, как Берлин обвинил Москву в кибератаках на оборонные и аэрокосмические компании и партию власти.

В Берлине заявили, что атаки, которые начались два года назад, были направлены против правящей Социал-демократической партии Германии, а также компаний в логистике, обороне, аэрокосмическом и IT-секторах.

По данным властей Германии, группа APT28, также известная как Fancy Bear, воспользовалась уязвимостью в Microsoft Outlook, чтобы взломать учетные записи электронной почты.

3 мая ЕС выступил с осуждением злонамеренной киберкампании России против Германии и Чехии.

В НАТО также выразили солидарность с Германией и Чехией в связи с кибератаками, совершенными российской группой хакеров.