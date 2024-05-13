Прем'єр Британії закликав виборців довіритись йому напередодні виборів цього року

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав виборців довіритися йому, перерахувавши свої досягнення у промові напередодні парламентських виборів, які мають відбутися цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

На тлі значного відставання керівної Консервативної партії від опозиційних лейбористів у підтримці виборців Сунак використав промову в аналітичному центрі Policy Exchange, щоб переконати виборців, що тільки він може захистити країну від "осі авторитарних держав".

"Наступні вибори, з якими зіткнеться наша країна, – це парламентські вибори, і їхній результат зрозумілий – це майбутнє проти минулого", – сказав прем'єр.

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За його словами, лейбористи не можуть виконати його обіцянку збільшити витрати на оборону або вирішити проблему нелегальної імміграції, і тільки він має "чіткий план" на майбутнє.

"Ми чітко розуміємо, що чекає на нас у майбутньому, – найнебезпечніший час, який ми знали за довгі роки, але й найбільш трансформаційний – і тільки ми, тільки я, маємо сміливі ідеї та чіткий план, який забезпечить безпечне майбутнє країни", – зазначив Сунак.

Водночас він визнав, що не все "було ідеально за останні 14 років", які консерватори перебувають при владі, але зауважив, що він пишається їхніми досягненнями.

Нещодавнє опитування показало, що опозиційна Лейбористська партія Великої Британії збільшила свою перевагу над консерваторами прем’єр-міністра Ріші Сунака на 30 відсоткових пунктів напередодні парламентських виборів цього року.

Це перше опитування після місцевих виборів минулого тижня, які завершилися серйозними втратами для консерваторів.

Попереднє опитування YouGov/Times, опубліковане 2 травня, давало перевагу лейбористам на 26 відсоткових пунктів.

Опитування постійно дають перевагу лейбористам щонайменше на 20 пунктів над консерваторами напередодні виборів, які, за словами Сунака, він планує призначити у другій половині року.

Між тим днями у британській Консервативній партії відмовились від ідеї зміни лідера й прем'єр-міністра Ріші Сунака.