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Посол Німеччини заявив, що нова система ППО IRIS-T прибуде в Україну в травні

Новини — Понеділок, 13 травня 2024, 20:09 — Іванна Костіна

В Україну в травні прибуде система протиповітряної оборони IRIS-T від Німеччини, такі системи постачатимуть у найближчі два роки.

Про це заявив посол Німеччини Мартін Егер в інтерв'ю, яке транслювали в ефірі національного телемарафону в понеділок, передає "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Крім систем Patriot, є ще система IRIS-T. Уже деякі системи тут є. І зараз у травні прибуде ще одна система. Крім цього, ми обіцяли Україні, що цього року, наступного й 2026-го року постачатимемо ще такі системи. Тобто ми послідовно працюємо над розширенням ППО", – сказав він.

За словами посла, підтримка України розвиватиметься слідом за потребами країни. Наразі Німеччина бачить найбільшу потребу України в системах протиповітряної оборони.

Нині в Україні вже є дві німецькі системи ППО Patriot, очікується постачання третьої системи.

Як повідомлялося, федеральний уряд Німеччини відкидає можливість участі НАТО у протиповітряній обороні України.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що держави Заходу могли б скерувати в Україну своїх військових інструкторів для навчань українських військових на місці та захистити їх від російських атак додатковими системами ППО.

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