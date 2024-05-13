Посол Германии заявил, что новая система ПВО IRIS-T прибудет в Украину в мае

В Украину в мае прибудет система противовоздушной обороны IRIS-T от Германии, такие системы будут поставлять в ближайшие два года.

Об этом заявил посол Германии Мартин Эгер в интервью, которое транслировали в эфире национального телемарафона в понедельник, передает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Кроме систем Patriot, есть еще система IRIS-T. Уже некоторые системы здесь есть. И сейчас в мае прибудет еще одна система. Кроме этого, мы обещали Украине, что в этом году, в следующем и 2026-м году будем поставлять еще такие системы. То есть мы последовательно работаем над расширением ПВО", – сказал он.

По словам посла, поддержка Украины будет развиваться вслед за потребностями страны. Сейчас Германия видит наибольшую потребность Украины в системах противовоздушной обороны.

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Сейчас в Украине уже есть две немецкие системы ПВО Patriot, ожидается поставка третьей системы.

Как сообщалось, федеральное правительство Германии отвергает возможность участия НАТО в противовоздушной обороне Украины.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что государства Запада могли бы направить в Украину своих военных инструкторов для обучения украинских военных на месте и защитить их от российских атак дополнительными системами ПВО.