Байден впевнений, що Трамп не визнає результати виборів, якщо програє

Президент США Джо Байден не вірить, що колишній президент Дональд Трамп прийме результати президентських виборів 2024 року у разі свого програшу.

Про це Байден сказав під час інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

Кампанія Байдена представляє Трампа як фундаментальну загрозу для американського народу та попереджає, що другий термін Трампа буде загрозою для демократії.

"Я обіцяю вам, що він не прийме… Він цього не зробить, і це небезпечно", – сказав Байден щодо визнання Трампом результатів виборів 2024 року.

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Під час інтерв’ю Байден також захищав свої економічні результати, незважаючи на те, що багато демократів підштовхували президента більше говорити про те, що він робитиме на другому терміні, а не намагатися отримати схвалення за зроблене.

Байдену важко переконати виборців у сильній економіці, оскільки опитування показують, що більшість виборців більше довіряють Трампу в питаннях економіки.

Говорячи про листопадові вибори, Байден сказав, що "добре почувається щодо траєкторії кампанії".

"Більшість людей не зосереджуються і не приймають рішення до осені. Багато чого відбувається, і ми побачимо, що станеться", – сказав Байден.

Нагадаємо, після виборів 2020 року невизнання Трампом їхніх результатів призвело до штурму Капітолія, що визнали однією із найбільших загрозливих подій для демократії в сучасній історії США.

За даними останнього опитування Reuters/Ipsos, оприлюдненого у квітні, Байден збільшив свою перевагу над республіканцем до 41% підтримки виборців проти 37% у Трампа.

У минулому опитуванні Reuters/Ipsos у березні перевага Байдена над Трампом складала 1 відсотковий пункт.