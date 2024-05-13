Опрос: Трамп опережает Байдена в пяти ключевых штатах

Действующий президент США Джо Байден отстает от своего соперника, республиканца Дональда Трампа, в пяти из шести "шатких" штатов, где нет явного преимущества сторонников Демократической или Республиканской партий и которые часто определяют судьбу выборов.

Об этом свидетельствует совместный опрос The New York Times, Philadelphia Inquirer и Сиена-колледжа, сообщает "Европейская правда".

Согласно опросу, Трамп опережает Байдена среди потенциальных избирателей в Аризоне, Пенсильвании, Висконсине, Неваде и Джорджии, хотя в первых трех штатах отрыв находится в пределах статистической погрешности.

В Неваде Трампу прогнозируют 51% поддержки избирателей против 38% у действующего президента, а в Джорджии – 50% против 41%. Байден опережает республиканца только в Мичигане, но лишь на 1% (47% против 46%).

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Опрос показал, что Трамп значительно улучшил свои позиции среди молодежи и небелых избирателей по сравнению с 2020 годом.

Эти результаты подтверждают тенденцию предыдущих аналогичных опросов, которые указывали на преимущество экс-президента США и свидетельствовали, что скандалы вокруг него и действия Байдена, похоже, не слишком влияют на предпочтения избирателей.

В то же время не исключено, что американцы еще не слишком активно включены в предвыборную кампанию, и с середины лета, когда Демократическая и Республиканская партии официально объявят кандидатов на съездах, опросы укажут на другие результаты.

Опрос The New York Times, Philadelphia Inquirer и Сиена-колледжа длился с 28 апреля по 9 мая и охватил почти 4100 избирателей в шести штатах. Погрешность для каждого штата составляла от 3,6 до 4,6 процентных пунктов в обе стороны.

Напомним, по данным последнего опроса Reuters/Ipsos, обнародованного в апреле, Байден увеличил свое преимущество над республиканцем до 41% поддержки избирателей против 37% у Трампа, если считать все штаты США.