Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Украине на этой неделе

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал очередной пакет военной помощи Украине на этой неделе.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он сказал на брифинге в Белом доме 13 мая.

Комментируя ситуацию с темпами поставок военной помощи Украине от США, советник Байдена отметил, что часть вооружения из последнего пакета, объявленного 10 мая, прибудет на поле боя "на этой неделе".

"И у нас будет еще один пакет PDA (поставки оружия со складов армии США. – Ред.) в ближайшие дни, потому что мы пытаемся действительно ускорить темпы поставок (оружия), осознавая, что из-за задержки Украина оказалась в опасной ситуации, и мы пытаемся вывести ее оттуда как можно быстрее", – добавил Салливан.

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Он далее уточнил, что США пытаются интенсифицировать поставки оружия в Украину, но это не означает, что аналогичные пакеты военной помощи будут объявляться еженедельно.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Но глава Пентагона Ллойд Остин предостерегал на прошлой неделе, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и для получения Киевом оружия нужно время.