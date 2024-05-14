Блинкен приехал с визитом в Киев

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 14 мая, начал свой визит в Украину.

Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Мэтью Миллера, сообщает "Европейская правда".

Согласно заявлению представителя Госдепа, Блинкен встретится с украинскими чиновниками и подчеркнет "неизменную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов".

Находясь в Украине, госсекретарь Блинкен встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

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A warm welcome back to Kyiv, @SecBlinken! pic.twitter.com/mtcZMry79C — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) May 14, 2024

В ходе встреч будут обсуждаться ситуация на поле боя в Украине, влияние новой помощи США, долгосрочные обязательства в сфере безопасности и другие, а также текущую работу по поддержке экономического восстановления Украины.

"Он подчеркнет приверженность Америки суверенитету, территориальной целостности и демократии Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии", – говорится в сообщении.

Также Госдеп анонсировал выступление Блинкена в Киевском политехническом институте им. Сикорского.

"Он расскажет о том, как Соединенные Штаты и другие члены и партнеры Альянса помогут Украине достичь ее цели – построения свободной, процветающей и безопасной демократии, полностью интегрированной в Европу и Трансатлантический альянс", – отметил Госдеп.

Накануне в Белом доме анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на этой неделе.

Напомним, президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства с почти 61 миллиардом долларов помощи Украине и другим союзникам США. Сразу после этого США объявили о пакете военной помощи Украине стоимостью 1 миллиард долларов.

В США ранее выразили надежду, что новая американская военная помощь, разблокированная после решения Конгресса, поможет Вооруженным силам Украины со временем вернуть инициативу на поле боя, но широкомасштабное украинское наступление в ближайшее время маловероятно.

Но глава Пентагона Ллойд Остин предостерегал на прошлой неделе, что пока рано говорить об эффекте на поле боя от предоставленного Украине финансирования и для получения Киевом оружия нужно время.