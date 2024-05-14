Держдеп про наступ РФ у Харківській області: Серйозних проривів не очікуємо

У Державному департаменті США заявили, що російські окупаційні війська намагатимуться просуватися у Харківській області, однак серйозних проривів у цьому районі американська сторона не очікує.

Про це під час брифінгу сказав заступник речника Держдепу США Ведант Пател, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, у США очікують, що РФ протягом наступних тижнів буде намагатись просуватися вперед у Харківській області, і, можливо, досягне певних успіхів.

"Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом додатковий приплив американської допомоги та постійна підтримка з боку партнерів дасть змогу Україні продовжувати протистояти цій агресії", – заявив Пател.

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За його словами, у США переконані, що Україна зберігає ключову перевагу в цій боротьбі, а її військові завдають значних втрат окупаційній армії РФ.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен висловив упевненість, що Україна здатна втримати лінію фронту у Харківській області.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон вважає, що наступ РФ у Харківській області – це "надзвичайно небезпечний момент".