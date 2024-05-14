Кулеба знову спростував чутки про "зірвану мирну угоду" України й РФ навесні 2022 року

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба знову заперечив чутки про те, що навесні 2022 року Україна і Росія нібито майже досягли домовленості про припинення бойових дій і процес не завершився результатом через відмову України, буцімто під впливом Лондона.

Як повідомляє "Європейська правда", відео з коментарем він розмістив у своєму Twitter (X).

Кулеба зазначив, що у публічній дискусії продовжує мандрувати історія про те, що Україна і Росія нібито були близькі до укладення мирної угоди навесні 2022 року під час стамбульських переговорів, але врешті Україна відмовилася, і нібито саме через те повномасштабна війна триває досі.

"Це одна з улюблених брехливих історій, які поширює Росія і ті, хто їй симпатизує. Якщо уважніше подивитися на факти, вся ця історія не тримається купи", – заявив очільник МЗС України.

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Він зауважив, що Кремль постійно нагадує цю історію, що Україна "відкинула мир" у Стамбулі, з метою розмити фокус та перекласти провину за триваючу війну із себе, агресора, на країну, на яку вона напала.

"Це абсурдно. Якби Росія хотіла миру, вона би передусім не нападала на Україну", – наголосив Дмитро Кулеба.

Він зазначив, що зустрічі між українською і російською делегаціями справді проводилися з перших днів вторгнення.

"Але наші позиції були настільки різними, а вимоги Росії настільки абсурдними, що перспективи якогось реального рішення навіть не проглядалися. Ті проєкти документів, які злили у ЗМІ, лише відображають, що дискусія була, але не можуть вважатися справжнім текстом угоди. Кожен дипломат знає принцип, що "домовленості немає, доки не погоджено усе". І абсолютно точно можна казати, що у березні-квітні 2022 року ніяких домовленостей не було", – наголосив Кулеба.

Він зазначив, що ідея зустрічі й переговорів президентів Росії і України справді обговорювалася, але Росія відкинула її.

Також Кулеба категорично заперечив припущення, що Україна тоді відмовилась від "мирної угоди" з Росією під впливом тодішнього прем’єра Британії Бориса Джонсона, після того, як він відвідав Київ і нібито тиснув на Зеленського і закликав не погоджуватися на поступки Кремлю.

"Це дуже кумедна історія. По-перше, будь-хто, хто колись зустрічався із Зеленським, знає, що це не та людина, на яку можна натиснути для якогось рішення. По-друге, тому що процес перемовин між делегаціями, власне, продовжувався і в квітні, і навіть травні – тобто, задовго після приїзду Джонсона", – прокоментував міністр закордонних справ.

Кулеба підсумовує, що у зриві потенційної угоди слід вважати винним не Зеленського і не Джонсона, а лише правителя Росії Владіміра Путіна.

"Він руйнував мир в Україні більш як десятиліття – спершу окупувавши Крим, потім створюючи перешкоди у "мінському" і "нормандському" переговорних форматах, потім розпочавши повномасштабну агресію і відмовившись її припиняти… Лише разом ми можемо зупинити Росію і покласти край її планам щодо інших частин Європи. Щоб досягти цього – продовжуйте підтримку України і не купуйтеся на російську брехню", – підсумував він.

Дмитро Кулеба вже коментував це питання в інтерв'ю Foreign Policy і тоді наголосив, що для України неприйнятний підхід, що Україна має йти на поступки агресору задля миру.