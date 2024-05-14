Кулеба снова опроверг слухи о "сорванном мирном соглашении" Украины и РФ весной 2022 года

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба снова опроверг слухи о том, что весной 2022 года Украина и Россия якобы почти достигли договоренности о прекращении боевых действий и процесс не завершился результатом из-за отказа Украины, якобы под влиянием Лондона.

Как сообщает "Европейская правда", видео с комментарием он разместил в своем Twitter (X).

Кулеба отметил, что в публичной дискуссии продолжает ходить история о том, что Украина и Россия якобы были близки к заключению мирного соглашения весной 2022 года во время стамбульских переговоров, но в конце концов Украина отказалась, и якобы именно поэтому полномасштабная война продолжается до сих пор.

"Это одна из любимых лживых историй, которые распространяет Россия и те, кто ей симпатизирует. Если внимательнее посмотреть на факты, вся эта история не клеится", – заявил глава МИД Украины.

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Он отметил, что Кремль постоянно напоминает историю, что Украина "отвергла мир" в Стамбуле, с целью размыть фокус и переложить вину за продолжающуюся войну с себя, агрессора, на страну, на которую она напала.

"Это абсурдно. Если бы Россия хотела мира, она бы прежде всего не нападала на Украину", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что встречи между украинской и российской делегациями действительно проводились с первых дней вторжения.

"Но наши позиции были настолько разными, а требования России настолько абсурдными, что перспективы какого-то реального решения даже не просматривались. Те проекты документов, которые слили в СМИ, лишь отражают, что дискуссия была, но не могут считаться настоящим текстом соглашения. Каждый дипломат знает принцип, что "договоренности нет, пока не согласовано все". И абсолютно точно можно говорить, что в марте-апреле 2022 года никаких договоренностей не было", – подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что идея встречи и переговоров президентов России и Украины действительно обсуждалась, но Россия отвергла ее.

Также Кулеба категорически отрицает предположение, что Украина тогда отказалась от "мирного соглашения" с Россией под влиянием тогдашнего премьера Великобритании Бориса Джонсона, после того как он посетил Киев, и якобы давил на Зеленского и призвал не соглашаться на уступки Кремлю.

"Это очень забавная история. Во-первых, любой, кто когда-то встречался с Зеленским, знает, что это не тот человек, на которого можно надавить для какого-то решения. Во-вторых, потому что процесс переговоров между делегациями, собственно, продолжался и в апреле, и даже в мае – то есть уже после приезда Джонсона", – прокомментировал министр иностранных дел.

Кулеба заключает, что в срыве потенциального соглашения следует считать виновным не Зеленского и не Джонсона, а только правителя России Владимира Путина.

"Он разрушал мир в Украине более десятилетия – сначала оккупировав Крым, затем создавая препятствия в минском и нормандском переговорных форматах, затем начав полномасштабную агрессию и отказавшись ее прекращать... Только вместе мы можем остановить Россию и положить конец ее планам относительно других частей Европы. Чтобы достичь этого – продолжайте поддержку Украины и не ведитесь на российскую ложь", – подытожил он.

Дмитрий Кулеба уже комментировал этот вопрос в интервью Foreign Policy и тогда подчеркнул, что для Украины неприемлем подход, что Украина должна идти на уступки агрессору ради мира.