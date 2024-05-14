В Україну приїхала делегація британських лейбористів, яким пророкують перемогу на виборах

В Україні перебуває з візитом група депутатів від британської Лейбористської партії, яка майже точно виграє майбутні парламентські вибори та формуватиме уряд.

Як пише "Європейська правда", про зустріч з делегацією лейбористів повідомили в Офісі президента України.

У складі делегації – так званий "тіньовий" міністр оборони Джон Гілі та "тіньовий" міністр закордонних справ Девід Ламмі.

Фото: Офіс президента

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів їм про ситуацію на фронті та, зокрема, на Харківщині. Він акцентував, що для України критично необхідні винищувачі F-16, далекобійна артилерія та системи ППО, які дадуть змогу стабілізувати ситуацію.

Реклама:

Він подякував Британії за безпрецедентну допомогу та відзначив, що Сполучене Королівство першим підписало з Україною двосторонню безпекову угоду у продовження вільнюської декларації G7.

У комюніке української сторони зазначають, що британські гості запевнили, що підтримка України з боку їхньої партії є непохитною і можлива зміна уряду у Британії вплине на підтримку України. "Лейбористи повністю підтримують посилення допомоги Україні з боку Великої Британії цього року та в наступні роки", – цитують Девіда Ламмі та Джона Гілі.

Одне з останніх опитувань показало, що опозиційна Лейбористська партія Великої Британії гнаростила свою перевагу над консерваторами прем’єр-міністра Ріші Сунака до 30 відсоткових пунктів.

Між тим, у Консервативній партії відмовились від ідеї заміни перед майбутніми виборами лідера й прем'єр-міністра Ріші Сунака.