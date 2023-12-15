Конгрес зобов'язав США купувати вітчизняне ядерне паливо для відмови від російського

США будуть зобов'язані купувати вітчизняне паливо для ядерних реакторів згідно з положенням законопроєкту, ухваленого Конгресом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Законопроєкт, схвалений раніше цього тижня Сенатом, пройшов голосування в Палаті представників у четвер. Тепер його має підписати президент Джо Байден.

Положення про ядерне паливо є частиною ширшого плану з відновлення внутрішнього ланцюга постачання урану в США та поетапного зменшення залежності від РФ – найбільшого іноземного постачальника урану в Америку.

Схвалені плани вимагатимуть від Міністерства енергетики купувати щонайменше 20 тонн на рік реакторного палива, відомого як HALEU, в американських компаній до кінця 2027 року.

Втім, фінансування цих зусиль на мільярди доларів застрягло в Сенаті після того, як республіканці заблокували законопроєкт про допомогу Україні, який передбачав виділення цих грошей.

Водночас ухвалений Палатою представників законопроєкт, який забороняє весь імпорт російського урану після 2028 року, перебуває на розгляді в Сенаті.

Раніше повідомляли, що Євросоюз знову збільшив імпорт російського ядерного палива та послуг для російських реакторів у 2023 році порівняно з 2021 роком, тобто з періодом до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Перед цим стало відомо, що Словаччина планує перейти з російського ядерного палива на американське і французьке, незважаючи на попередню критику з боку проросійських націоналістів з керівної Словацької національної партії.

Також у США заявили, що залежність від російського ядерного палива становить критичну загрозу національній безпеці та кліматичним цілям.

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