Байден подписал закон о запрете на импорт российского урана

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал закон о запрете импорта российского обогащенного урана.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg.

Законодательство запрещает импорт обогащенного урана из РФ в США через 90 дней после вступления в силу, позволяя при этом временные исключения до января 2028 года в случаях, когда не будет найден альтернативный источник или если импорт будет признан соответствующим национальным интересам.

Подписав закон, Байден также разблокировал около 2,7 млрд долларов, ранее одобренных Конгрессом, на увеличение внутренних поставок урана для американских атомных электростанций.

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Выделение этих денег зависело от того, введет ли федеральное правительство ограничения на импорт российского урана.

Министерство энергетики планирует использовать $2,7 млрд на восстановление внутренней цепочки поставок, создав гарантированного покупателя топлива для реакторов американского производства.

Ранее за принятие закона о запрете импорта обогащенного урана из РФ после аналогичного голосования в Палате представителей, которое состоялось в декабре, проголосовал Сенат США.

Перед этим Конгресс обязал США покупать отечественное ядерное топливо для отказа от российского.

Также в США заявили, что зависимость от российского ядерного топлива представляет критическую угрозу национальной безопасности и климатическим целям.

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