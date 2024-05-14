Зачем Туск пошел на изменения в правительстве и повлияет ли это на отношения с Украиной

В конце прошлой недели премьер-министр Польши Дональд Туск внес значительные изменения в состав правительства, выдвинув на ключевые должности четырех новых министров, которые с 13 мая уже приступили к исполнению своих обязанностей.

О том, что стало причиной этих изменений и будут ли эти изменения иметь влияние на отношения с Украиной, читайте в статье эксперта-международника Станислава Желиховского Туск повел правительство на обновление: что означают кадровые изменения в Совете министров Польши. Далее – краткое ее изложение.

Кадровые пертурбации коснулись Министерства внутренних дел и администрации, Министерства развития и технологий, Министерства государственного имущества, а также Министерства культуры и национального наследия.

Согласно объявленным решениям, Марчин Кервиньский, Кшиштоф Гетман, Борис Будка и Бартоломей Сенкевич попрощаются со своими министерскими портфелями, поскольку будут участвовать в выборах в Европарламент, которые состоятся 9 июня.

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С 13 мая их заменили другие персоналии.

В частности, должность министра внутренних дел и администрации теперь занимает Томаш Семоняк, министром развития и технологий стал Кшиштоф Пашик, новым главой Министерства государственного имущества стал Якуб Яворовский, а Анна Врублевская теперь занимает должность министра культуры и национального наследия.

Одним из самых интересных, пожалуй, является назначение на должность главы Министерства внутренних дел и администрации Томаша Семоняка. Объявляя об этом, Дональд Туск отметил, что не нужно никому представлять его профиль.

Туск сообщил, что Семоняк "будет исполнять обязанности министра внутренних дел и администрации и одновременно координатора специальных служб".

Примечательно, что Томаш Семоняк, который в декабре 2023 года сменил Мариуша Каминьского на посту министра-координатора спецслужб, в первые дни пребывания на ней имел встречу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом. В частности, они разговаривали о российско-украинской войне и сотрудничестве Польши и США в этом контексте.

Кроме того, будучи координатором польских спецслужб, Семоняк неоднократно говорил о шпионской программе Pegasus.

В вопросе безопасности восточной границы Польши Семоняк выступает за перекладывание бремени ее охраны на Пограничную службу, в меньшей степени – на полицию и армию. В то же время, по его оценке, отвод военных из приграничных районов станет сигналом для Лукашенко и Путина, что они могут сделать следующий шаг.

Указанная позиция является довольно спорной, ведь миграционный кризис на польско-белорусской границе только усиливается.

Другие назначенцы также являются опытными лицами, но с менее заметными биографическими особенностями. Особенно с точки зрения Украины.

Президент Польши Анджей Дуда подчеркнул, что изменения происходят "в чрезвычайно важных министерствах" с точки зрения безопасности Польши. В этом контексте Дуда упомянул Министерство внутренних дел и администрации, которое отвечает, в частности, за контроль над службами, работающими на границе.

В то же время, обращаясь к новоназначенному министру развития и технологий Кшиштофу Пашику, президент отметил, что его, помимо прочего, интересует развитие польской атомной энергетики и расширение портов. А также подчеркнул, что Польше нужен аэропорт, который в случае необходимости мог бы обслуживать "большой трафик", в том числе военный.

Дональд Туск в свою очередь в своем выступлении объявил, что это "важный момент в истории польского правительства".

Ближайшее время покажет, насколько эффективно проявят себя новые руководители четырех польских министерств.

Впрочем, уже сейчас можно спрогнозировать, что легко не будет, ведь к уже существующим вызовам могут добавиться новые.

И большинство из них так или иначе могут быть связаны с российской агрессией, которая изрядно касается Польши и ее граждан.

Подробнее – в материале Станислава Желиховского Туск повел правительство на обновление: что означают кадровые изменения в Совете министров Польши.