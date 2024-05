У Тбілісі приїхали очільники МЗС балтійських держав та Ісландії

У Тбілісі приїхали міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Ісландії, головною темою їхнього візиту є ситуація довкола скандального закону про "іноагентів".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, розповідаючи про приїзд, зазначив, що у Тбілісі "йде черговий бій за демократію, свободу та європейське майбутнє".

Landed in Tbilisi, where another battle for democracy, freedom

and European future is taking place. 🇬🇪🇪🇺

Follow this thread for updates 🧵👇 pic.twitter.com/LtROeRRc68

