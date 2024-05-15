У Тбілісі приїхали очільники МЗС балтійських держав та Ісландії

У Тбілісі приїхали міністри закордонних справ Естонії, Латвії, Литви та Ісландії, головною темою їхнього візиту є ситуація довкола скандального закону про "іноагентів".

Про це повідомляє "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, розповідаючи про приїзд, зазначив, що у Тбілісі "йде черговий бій за демократію, свободу та європейське майбутнє".

Landed in Tbilisi, where another battle for democracy, freedom

and European future is taking place. 🇬🇪🇪🇺

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Міністри планують зустрічі з президенткою Саломе Зурабішвілі, членами уряду, опозиційними політиками та активістами.

Перед цим у Грузії два дні перебувала делегація очільників комітетів закордонних справ шести країн ЄС, при цьому грузинські урядовці і топпосадовці парламенту відмовили їм у зустрічах.

Партія "Сила народу", утворена колишніми членами партії влади "Грузинська мрія", закликала уряд ігнорувати візити західних політиків та запропонувала навіть розглянути заборону на їхній в’їзд в країну.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії, який того ж дня був у Грузії, попередив про можливість санкцій проти грузинських посадовців за підрив демократії.

МЗС Британії заявило, що ухвалення парламентом Грузії закону про "іноагентів" і переслідування протестувальників суперечить євроатлантичним прагненням Грузії.

А у Кремлі назвали критику закону західними партнерами Грузії "втручанням у її внутрішні справи" та підкреслили, що Москва, мовляв, не робить цього.

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