Генсек Ради Європи здивована ухваленням Грузією закону про "іноагентів" без оцінки "Венеційки"

Генеральний секретар Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич висловила стурбованість остаточним ухваленням у Грузії скандального закону "Про прозорість іноземного впливу" і здивована, що в Тбілісі не стали очікувати висновку Венеційської комісії, який вона мала підготувати у стислі терміни.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву поширила пресслужба Ради Європи.

Пейчинович-Бурич констатувала, що влада Грузії проігнорувала заяви партнерів, які вказували на несумісність цього законопроєкту з європейськими стандартами демократії і прав людини, і проєкту бракувало належних обговорень у парламенті під час розгляду.

"Ухвалення парламентом Грузії проєкту закону "Про прозорість іноземного впливу" у третьому читанні без висновку Венеційської комісії спантеличує, це не відповідає тому, як має відбуватися конструктивний діалог…

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Оскільки невдовзі Венеційська комісія оприлюднить свій висновок, юридичні рекомендації у цьому мають стати основою для змістовного діалогу і уможливити зрушення відповідно до норм і цінностей Ради Європи", – заявила генеральний секретар організації.

На додачу Марія Пейчинович-Бурич висловила стурбованість численними повідомленнями з Грузії, у тому числі від омбудсмена, про випадки залякування й тиску у різних формах, фізичних нападів на опозиційних активістів і політиків та непропорційного застосування сили до протестувальників.

"Закликаю грузинську владу вжити негайних кроків для запобігання діям, що несумісні з принципами демократичного суспільства та забезпечити належні й ефективні розслідування про усі ймовірні порушення прав, про які повідомляли", – наголосила генсек.

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Того ж дня до Грузії приїздив помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії. За підсумками візиту він попередив про можливість санкцій проти грузинських посадовців за підрив демократії.

МЗС Британії заявило, що ухвалення парламентом Грузії закону про "іноагентів" і переслідування протестувальників йде в розріз з євроатлантичними прагненнями Грузії.

А у Кремлі назвали критику закону західними партнерами Грузії "втручанням у її внутрішні справи" та підкреслили, що Москва, мовляв, не робить цього.

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