В Тбилиси приехали главы МИД балтийских государств и Исландии

В Тбилиси приехали министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии, главной темой их визита является ситуация вокруг скандального закона об "иноагентах".

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, рассказывая о приезде, отметил, что в Тбилиси "идет очередной бой за демократию, свободу и европейское будущее".

Landed in Tbilisi, where another battle for democracy, freedom

and European future is taking place. 🇬🇪🇪🇺

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Министры планируют встречи с президентом Саломе Зурабишвили, членами правительства, оппозиционными политиками и активистами.

Перед этим в Грузии два дня находилась делегация руководителей комитетов иностранных дел шести стран ЕС, при этом грузинские чиновники и топ-представители парламента отказали им во встречах.

Партия "Сила народа", образованная бывшими членами партии власти "Грузинская мечта", призвала правительство игнорировать визиты западных политиков и предложила даже рассмотреть запрет на их въезд в страну.

Напомним, 14 мая парламент Грузии одобрил в финальном третьем чтении скандальный проект "О прозрачности иностранного влияния", под парламентом полиция начала разгонять людей, произошли столкновения и задержания. Перед тем депутаты подрались во время дебатов.

В тот же день в Грузию приезжал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии. По итогам визита он предупредил о возможности санкций против грузинских чиновников за подрыв демократии.

МИД Великобритании заявил, что принятие парламентом Грузии закона об "иноагентах" и преследование протестующих идет вразрез с евроатлантическими стремлениями Грузии.

А в Кремле назвали критику закона западными партнерами Грузии "вмешательством в ее внутренние дела" и подчеркнули, что Москва, мол, не делает этого.

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