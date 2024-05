В Тбилиси приехали главы МИД балтийских государств и Исландии

В Тбилиси приехали министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы и Исландии, главной темой их визита является ситуация вокруг скандального закона об "иноагентах".

Об этом сообщает "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, рассказывая о приезде, отметил, что в Тбилиси "идет очередной бой за демократию, свободу и европейское будущее".

Landed in Tbilisi, where another battle for democracy, freedom

and European future is taking place. 🇬🇪🇪🇺

Follow this thread for updates 🧵👇 pic.twitter.com/LtROeRRc68

