У Кремлі назвали тиск Заходу на Грузію через скандальний закон "втручанням у внутрішні справи"

Речник Кремля Дмітрій Пєсков назвав "втручанням у внутрішні справи" Грузії тиск країн Заходу, які відмовляють грузинську владу від ухвалення скандального проєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Як повідомляє "Європейська правда", його коментар наводить "Эхо Кавказа" за російськими інформагентствами.

Пєсков зазначив, що ухвалення закону – "абсолютно внутрішня справа Грузії", у яку Росія "не втручається і не планує втручатися надалі".

"Ми, з одного боку, констатуємо тверде прагнення грузинського керівництва застрахувати свою країну від неприкритого втручання у свої внутрішні справи, як це роблять у більшості країн світу. З іншого боку, ми бачимо нічим не завуальоване втручання у внутрішні справи Грузії ззовні. Ми навіть чуємо погрози застосування санкцій проти Грузії", – сказав речник Кремля.

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Як відомо, у вівторок парламент Грузії розглядає закон "Про прозорість іноземного впливу" у фінальному третьому читанні.

Під час дебатів депутати побилися у залі, під стінами законодавчого органу проходить протест.

Також у вівторок в країну прибув представник Держдепу США у справах Європи та Євразії. Засновник керівної партії Грузії відмовив йому у зустрічі.

12 міністрів країн ЄС попросили Єврокомісію терміново пояснити наслідки ухвалення проєкту про "іноагентів" для євроінтеграції Грузії.

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