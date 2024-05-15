В ОП підтвердили, що Зеленський відклав усі міжнародні заходи через ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський доручив перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчий час.

Про це йдеться в повідомленні Офісу президента, інформує "Європейська правда".

Рішення про перенесення міжнародних поїздок ухвалено через загострення ситуації на фронті, де, зокрема, російські окупаційні війська пішли в наступ у Харківській області.

"Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення", – йдеться у повідомленні.

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Як відомо, 17 травня Зеленський мав відвідати Іспанію, зокрема, для зустрічі з очільником уряду Педро Санчесом і підписання нової двосторонньої угоди про безпеку.

Однак 15 травня ЗМІ повідомили, що Зеленський скасував свій візит до Іспанії через складну ситуацію на фронті.