В ОП подтвердили, что Зеленский отложил все международные мероприятия из-за ситуации на фронте

Президент Владимир Зеленский поручил перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента, информирует "Европейская правда".

Решение о переносе международных поездок принято из-за обострения ситуации на фронте, где, в частности, российские оккупационные войска пошли в наступление в Харьковской области.

"Владимир Зеленский дал поручение перенести все международные мероприятия с его участием, запланированные на ближайшие дни, и проработать новые даты проведения", – говорится в сообщении.

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Как известно, 17 мая Зеленский должен был посетить Испанию, в частности, для встречи с главой правительства Педро Санчесом и подписания нового двустороннего соглашения о безопасности.

Однако 15 мая СМИ сообщили, что Зеленский отменил свой визит в Испанию из-за сложной ситуации на фронте.