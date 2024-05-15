Избранный президент Словакии прокомментировал покушение на Фицо

Избранный президент Словакии Петер Пеллегрини отреагировал на покушение на премьер-министра Роберта Фицо, заявив, что это нападение является угрозой для словацкой демократии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий пост Пеллегрини разместил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что другие политические взгляды не оправдывают применение насилия.

"Я в ужасе от того, к чему может привести ненависть к другому политическому мнению. Мы не обязаны со всем соглашаться, но есть много способов выразить свое несогласие демократическим и законным путем", – заявил Пеллегрини.

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"Если мы будем выражать другие политические взгляды с оружием в руках на площадях, а не на избирательных участках, мы поставим под угрозу все, что мы построили вместе за 31 год словацкого суверенитета", – добавил он.

Пеллегрини пожелал премьер-министру скорейшего выздоровления.

"И я очень хочу, чтобы такой бессмысленный и жестокий акт стал объектом всеобщего осуждения", – отметил он.

Как сообщалось, в премьер-министра Словакии Роберта Фицо стреляли после выездного заседания правительства 15 мая, его доставили в больницу.

По словам свидетелей, которые были на месте происшествия, премьер подошел к людям, приветствовавшим его, и именно тогда прозвучало несколько выстрелов. После этого глава правительства упал на землю.

Официальный аккаунт премьер-министра Словакии Роберта Фицо утверждает, что глава правительства находится в "опасном для жизни" состоянии.