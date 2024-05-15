В Британии перед выборами политикам и чиновникам предлагают дополнительную киберзащиту

Политики, члены избирательных комиссий и другие лица с высоким уровнем риска в Британии получат поддержку, которая поможет защитить их от хакерских атак со стороны иностранных игроков накануне выборов, которые ожидаются позже в этом году.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Британское правительство заявило о растущей угрозе демократии со стороны людей, которые распространяют дезинформацию и фальшивый контент, созданный искусственным интеллектом, в интернете, а также со стороны других государств, которые пытаются вмешаться в политический процесс.

Премьер-министр Риши Сунак и руководители британских служб безопасности предупредили, что российская разведка и группы, связанные с китайским государством, пытаются нацелиться на британские учреждения и отдельных лиц, в том числе законодателей.

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В декабре Министерство иностранных дел ввело санкции против двух российских хакеров, которые, по его словам, работали от имени Федеральной службы безопасности России (ФСБ), чтобы нацелиться на политиков, журналистов и другие группы, атакуя их личные электронные почтовые ящики.

Национальный центр кибербезопасности, входящий в состав британского агентства GCHQ, заявил, что, по его оценке, аккаунты кандидатов на выборах и должностных лиц "почти наверняка являются привлекательными целями для киберагентов, стремящихся осуществлять шпионские операции".

"Люди, которые играют важную роль в нашей демократии, являются привлекательной мишенью для кибератак, стремящихся нарушить или иным образом подорвать наше открытое и свободное общество", – сказал Джонатан Эллисон, директор NCSC по вопросам национальной устойчивости и технологий будущего.

"Именно поэтому NCSC усилила нашу поддержку людей, которые подвергаются повышенному риску быть атакованными в интернете, чтобы обеспечить им лучшую защиту своих учетных записей и устройств от атак", – добавил он.

Пользователи, которые относятся к группе риска, смогут получить дополнительный уровень безопасности на своих персональных устройствах, чтобы защитить их от вредоносного программного обеспечения, фишинга – отправки электронных писем якобы от надежного отправителя с целью побуждения пользователей раскрыть конфиденциальную информацию – и других угроз.

Напомним, Министерство иностранных дел Великобритании 14 мая вызвало посла Китая Чжэна Цзегуана, чтобы выразить протест в связи с последним разоблаченным случаем шпионажа в стране в пользу Пекина.

Вызов посла КНР состоялся на следующий день после того, как полиция Лондона объявила трем людям обвинения в соответствии с новым законом о национальной безопасности Британии в "содействии иностранной разведывательной службе" и "иностранном вмешательстве".