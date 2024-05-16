Премьер Эстонии говорит, что пока не думает о работе в структурах ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что сейчас ее приоритетом является руководство правительством Эстонии, и она не думает о возможных должностях в следующем составе Европейской комиссии.

Заявление главы правительства Эстонии приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Каллас рассказала, что сейчас пытается "улучшить ситуацию с бюджетом", принимать решения по дополнительному бюджету и новой государственной бюджетной стратегии, "что крайне сложно".

"Вы сами зачитали газетную редакционную статью, где говорится о том, что для меня совершенно невозможно получить любую важную должность в Европейской комиссии. Поэтому не стоит вообще беспокоиться о том, что я куда-то пойду", – отметила она.

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Премьер Эстонии добавила, что многое решат результаты выборов в Европарламент.

В то же время Каллас уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, останется ли она на посту премьера, если ей предложат не должность еврокомиссара по обороне или высокого представителя по вопросам внешней политики и политики безопасности, а, например, должность еврокомиссара по конкуренции.

"Я не скажу ни "нет", ни "да". Я занимаюсь той работой, которая у меня сейчас есть, и эта работа – премьер-министр Эстонской Республики. И я пытаюсь решить задачи, которые связаны с этой работой", – ответила Каллас.

В феврале СМИ сообщали, что Каллас является одной из претенденток на должность еврокомиссара по вопросам обороны, которую планируют создать.

Также, по данным журналистов, Каллас часто упоминают во внутренних дискуссиях в ЕС как возможную кандидатуру на главного дипломата Евросоюза после выборов – должность, которую сейчас занимает Жозеп Боррель.