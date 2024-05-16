Польське військо отримало ще шість безпілотників Bayraktar TB2

Збройні сили Польщі отримали четвертий комплект безпілотних систем Bayraktar TB2 - це шість безпілотників повітряного базування і три наземні станції управління.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

В Міноборони Польщі заявили, що це обладнання підвищує бойову готовність Республіки Польща.

"Байрактари" відмінно проявили себе у війні в Україні. Я думаю, що це такий доказ того, що "Байрактари" також добре зарекомендували себе в Польщі", – заявив у четвер заступник міністра оборони Павел Бейда.

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"Це можуть бути "очі" для різних родів військ, для повітряних сил, для сухопутних військ, для військово-морського флоту, для спецпідрозділів, для будь-якого виду армії. Це такі "очі", такі знання, які показують, що відбувається не тільки в повітрі, але й показують ті елементи, які армія повинна бачити на землі, на воді і в повітрі", – сказав заступник міністра, який підкреслив, що це обладнання також дає можливість взаємодії, зокрема, з літаком F-16, а в перспективі і з F-35.

Bayraktar TB2 – турецький тактичний безпілотний розвідувально-ударний комплекс (BSR-U), здатний виконувати завдання спостереження і розвідки та бойові завдання із застосуванням лазерного озброєння, що несеться на чотирьох точках підвісу під крилами.

БПЛА оснащений системою авіоніки, яка дозволяє повністю автоматичне руління, зліт, проліт і посадку. Довжина безпілотника становить 6,5 метра, а розмах крил – 12 метрів. Він може здійснювати польоти тривалістю до 27 годин. Злітна вага дрона становить 650 кілограмів, а максимальна швидкість – близько 220 км/год.

Контракт, укладений з Польщею у 2021 році, був завершений достроково. Він передбачав чотири поставки по шість безпілотників і три наземні станції управління. Вартість контракту становить приблизно 270 мільйонів доларів.

Нагадаємо, у лютому генеральний директор турецької компанії Baykar Халук Байрактар підтвердив, що під Києвом уже будується завод із виробництва безпілотників Bayraktar відповідно до досягнутої між двома державами домовленості.

Турецька компанія Baykar отримала від влади ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні у червні 2023 року. Наступного місяця почалось будівництво заводу.