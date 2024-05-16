Польское войско получило еще шесть беспилотников Bayraktar TB2

Вооруженные силы Польши получили четвертый комплект беспилотных систем Bayraktar TB2 – это шесть беспилотников воздушного базирования и три наземные станции управления.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

В Минобороны Польши заявили, что это оборудование повышает боевую готовность Республики Польша.

"Байрактары" отлично проявили себя в войне в Украине. Я думаю, что это такое доказательство того, что "Байрактары" также хорошо зарекомендовали себя в Польше", – заявил в четверг заместитель министра обороны Павел Бейда.

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"Это могут быть „глаза" для различных родов войск, для воздушных сил, для сухопутных войск, для военно-морского флота, для спецподразделений, для любого вида армии. Это такие "глаза", такие знания, которые показывают, что происходит не только в воздухе, но и показывают те элементы, которые армия должна видеть на земле, на воде и в воздухе", – сказал замминистра, который также подчеркнул, что это оборудование также дает возможность взаимодействия, в частности, с самолетом F-16, а в перспективе и с F-35.

Bayraktar TB2 – турецкий тактический беспилотный разведывательно-ударный комплекс (BSR-U), способный выполнять задачи наблюдения и разведки и боевые задачи с применением лазерного вооружения, несущийся на четырех точках подвеса под крыльями.

БПЛА оснащен системой авионики, которая позволяет полностью автоматическое руление, взлет, пролет и посадку. Длина беспилотника составляет 6,5 метра, а размах крыльев – 12 метров. Он может совершать полеты продолжительностью до 27 часов. Взлетный вес дрона составляет 650 килограммов, а максимальная скорость – около 220 км/ч.

Контракт, заключенный с Польшей в 2021 году, был завершен досрочно. Он предусматривал четыре поставки по шесть беспилотников и три наземные станции управления. Стоимость контракта составляет примерно 270 миллионов долларов.

Напомним, в феврале генеральный директор турецкой компании Baykar Халук Байрактар подтвердил, что под Киевом уже строится завод по производству беспилотников Bayraktar в соответствии с достигнутой между двумя государствами договоренности.

Турецкая компания Baykar получила от властей лицензионные разрешения на производство Bayraktar TB2 и Akıncı в Украине в июне 2023 года. В следующем месяце началось строительство завода.