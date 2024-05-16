Косово в останню хвилину зробило спробу отримати схвалення членства в Раді Європи

Уряд Косова в останній момент намагається переконати західні держави проголосувати за прийняття країни в якості нового члена до Ради Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Міністр закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц у листі до Теодороса Русопулоса, голови Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомила, що до кінця травня уряд надішле до Конституційного суду Косова законопроєкт, над яким він працює, з пропозиціями щодо муніципалітетів з сербською більшістю.

Комітет міністрів Ради Європи засідає 16-17 травня, але у Страсбурзі "ЄвроПравді" повідомили, що держави-члени зрештою вирішили не виносити питання членства Косова на розглядт у п’ятницю. Наразі невідомо, чи може лист Гервалли-Шварц щось змінити.

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Для того, щоб Косово стало членом Ради Європи, необхідно, щоб за нього проголосувало щонайменше дві третини з 46 країн-членів.

ЗМІ в Косові повідомили, що голосування щодо членства країни не було включено до порядку денного п'ятниці, очевидно, тому, що Франція і Німеччина не переконані, що Косово зробило достатньо кроків для створення так званої асоціації муніципалітетів з сербською більшістю на півночі – умова, яка була засуджена прем'єр-міністром Косова Альбіном Курті.

Асоціація координуватиме роботу в галузі освіти, охорони здоров'я, землеустрою та економічного розвитку в містах і селищах з сербською більшістю, а також служитиме сполучною ланкою з косовським урядом.

Незважаючи на запевнення з боку США та Європейського Союзу, Косово побоюється, що така асоціація стане кроком до створення сербської міні-держави з широкою автономією, подібної до Республіки Сербської в Боснії.

Створення асоціації було вперше узгоджено в Брюсселі в 2013 році і схвалено косовським парламентом. Але пізніше Конституційний суд Косова визнав його неконституційним.

Тепер Конституційний суд повинен буде вирішити, чи відповідає новий проєкт конституції Косова.

Президент Сербії Александар Вучич охарактеризував крок Косова як "виверт, а не серйозну спробу зробити щось щодо виконання угоди з Брюсселя".

Як розповідала "ЄвроПравда", від минулого року розпочався стрімкий прогрес стосовно можливого вступу до Ради Європи Косова – балканської країни, незалежність якої оскаржується Сербією і не визнається кількома європейськими державами, включно з Україною.

Торік цей рух здобув тверду підтримку у цьому ж органі, КМРЄ. У квітні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи переконливою більшістю дала згоду на розширення організації.

Для косоварів вступ до Ради Європи став би ключовою геополітичною перемогою – досі жодна інша авторитетна міжнародна організація не погоджувалася на те, щоби визнати незалежність Косова. Натомість для влади Сербії, яка вважає Косово своєю територією, це означало би розгромну геополітичну поразку (детальніше про це у статті "Капкан для проросійської Сербії").