Косово в последнюю минуту предприняло попытку получить одобрение членства в Совете Европы

Правительство Косово в последний момент пытается убедить западные государства проголосовать за принятие страны в качестве нового члена в Совет Европы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Министр иностранных дел Косово Доника Гервалла-Шварц в письме к Теодоросу Русопулосу, председателю Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщила, что до конца мая правительство направит в Конституционный суд Косово законопроект, над которым оно работает, с предложениями по муниципалитетам с сербским большинством.

Комитет министров Совета Европы заседает 16-17 мая, но в Страсбурге "ЕвроПравде" сообщили, что государства-члены в конце концов решили не выносить вопрос членства Косово на рассмотрение в пятницу. Пока неизвестно, может ли письмо Герваллы-Шварц что-то изменить.

Реклама:

Для того, чтобы Косово стало членом Совета Европы, необходимо, чтобы за него проголосовало не менее двух третей из 46 стран-членов.

СМИ в Косово сообщили, что голосование по членству страны не было включено в повестку дня пятницы, очевидно, потому, что Франция и Германия не убеждены, что Косово сделало достаточно шагов для создания так называемой ассоциации муниципалитетов с сербским большинством на севере – условие, которое было осуждено премьер-министром Косово Альбином Курти.

Ассоциация будет координировать работу в области образования, здравоохранения, землеустройства и экономического развития в городах и поселках с сербским большинством, а также служить связующим звеном с косовским правительством.

Несмотря на заверения со стороны США и Европейского Союза, Косово опасается, что такая ассоциация станет шагом к созданию сербского мини-государства с широкой автономией, подобной Республике Сербской в Боснии.

Создание ассоциации было впервые согласовано в Брюсселе в 2013 году и одобрено косовским парламентом. Но позже Конституционный суд Косово признал его неконституционным.

Теперь Конституционный суд должен будет решить, соответствует ли новый проект конституции Косово.

Президент Сербии Александар Вучич охарактеризовал шаг Косово как "уловку, а не серьезную попытку сделать что-то по выполнению соглашения с Брюсселем".

Как рассказывала "ЕвроПравда", с прошлого года начался стремительный прогресс относительно возможного вступления в Совет Европы Косово – балканской страны, независимость которой оспаривается Сербией и не признается несколькими европейскими государствами, включая Украину.

В прошлом году это движение получило твердую поддержку в этом же органе, КМСЕ. В апреле 2024 года Парламентская ассамблея Совета Европы убедительным большинством дала согласие на расширение организации.

Для косоваров вступление в Совет Европы стало бы ключевой геополитической победой – до сих пор ни одна другая авторитетная международная организация не соглашалась на то, чтобы признать независимость Косово. Зато для власти Сербии, которая считает Косово своей территорией, это означало бы разгромное геополитическое поражение (подробнее об этом в статье "Капкан для пророссийской Сербии").