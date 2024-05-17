В МИД Литвы вызвали представителя РФ из-за объявления в розыск ряда литовских политиков

В Министерство иностранных дел Литвы накануне вызвали представителя российского посольства в связи с объявлением в розыск в России ряда литовских политиков.

Об этом говорится в заявлении МИД Литвы, сообщает "Европейская правда".

Представителю посольства РФ заявили, что эти решения российской противоречат общепринятым нормам международного права, представляют собой попытку фальсификации исторических фактов и демонстрируют неуважение к Литве.

"Министерство иностранных дел Литовской Республики требует немедленно прекратить политически мотивированное преследование граждан Литовской Республики", – говорится в сообщении.

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Ранее на этой неделе Россия объявила в розыск бывшего начальника полиции Эстонии Эльмара Вахера, бывшего министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу, а также нескольких должностных лиц Литвы, Латвии и Польши, поскольку против них возбуждены уголовные дела об уничтожении и повреждении памятников советским военным.

Напомним, в феврале Россия объявила в розыск десятки европейских, в частности латвийских политиков и чиновников, а также многих украинских военных и сотни объявленных Москвой "иностранными наемниками" людей, которые вместе с украинцами борются против российских захватчиков.

В российский розыск попали 59 из 68 депутатов Сейма, которые голосовали за выход из договора о памятниках с Россией. Кроме того, в розыске РФ находятся три действующих министра Латвии – министр земледелия Армандс Краузе, министр финансов Арвилс Ашераденс, министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере.

Также РФ объявила в розыск эстонского премьера Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Каллас и Петеркоп объявлены в розыск за "уничтожение памятников советским воинам".

Комментируя объявление себя в розыск, Каллас заявила, что не будет молчать и продолжит решительную поддержку Украины.