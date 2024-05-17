Часть сенаторов США поддержали применение Украиной американского оружия для ударов по РФ
Американские сенаторы разошлись во мнениях относительно того, стоит ли Украине применять предоставленное США оружие для ударов по территории России особенно на фоне нового российского наступления в Харьковской области.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".
С начала полномасштабного вторжения РФ, западные партнеры предоставляли оружие Украине для борьбы с российской агрессией для применения его исключительно на суверенной украинской территории.
Журналисты спросили сенаторов, должна ли эта позиция измениться, особенно учитывая новое наступление оккупационных войск РФ.
В частности, сенатор-демократ Ричард Блументаль не исключает, что удары по некоторым российским целям могут быть оправданы.
"Я поддерживаю использование Украиной предоставленного американского оружия, в соответствии с нашими взаимными интересами. Некоторые российские цели могут быть оправданы, а другие – нет, я бы рассматривал их выборочно. Но в целом это должно быть самое агрессивное использование оружия, которое мы предоставляем", – сказал он.
Сенатор-республиканец Джон Корнин говорит, что запрет на использование американского оружия на территории России является ошибочным.
"На мой взгляд, администрация Байдена, к сожалению, пытается управлять на микроуровне, тем, как Украина защищается. Так же сейчас они пытаются микроменеджировать тем, как Израиль защищается от ХАМАС", – сказал сенатор и добавил, что не предоставление администрацией Бадейна дальнобойного оружия "дало россиянам преимущество и возможность атаковать Украину, без возможности для украинцев остановить их".
В то же время сенатор-демократ Тэмми Дакворт считает, что снятие запрета на использование американского оружия за пределами Украины не время.
"Я считаю, что сейчас нам нужно сохранить этот запрет, но мы обязательно будем говорить с администрацией о следующих шагах", – сказала она.
По ее словам, инициатива о снятии запрета на использование американского оружия для ударов по российским территориям должна поступить от администрации.
Зато надо посылать Украине больше поддержки и как можно скорее, добавила сенатор.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев, комментируя вопрос применения Украиной оружия от США, заявил, что американская сторона по-прежнему не авторизует использование американского вооружения для ударов по РФ. Впрочем, в отличие от предыдущих заявлений из Белого дома, он не выступил против таких ударов в принципе.
В то же время в Пентагоне заявили, что позиция США по применению предоставленного американского оружия в пределах Украины не изменилась.