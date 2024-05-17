Почему покушение на премьера Словакии будет иметь последствия и для Украины

15 мая произошел самый громкий политический теракт в истории Словакии – на премьер-министра страны Роберта Фицо совершили нападение.

Этот инцидент безусловно будет иметь значительные последствия – и не только для Словакии.

Многое будет зависеть от физического состояния Фицо. Выздоровеет ли он от тяжелого ранения? И если да – то как быстро сможет вернуться к исполнению обязанностей главы правительства? Ведь словацкие чиновники хоть и говорят, что "немедленная угроза жизни премьера миновала", но признаются, что уверенности в этом нет и состояние политика – тяжелое.

А учитывая то, что Фицо выстроил лидерскую систему власти, зависящую лично от него, словацкую политику могут ждать изменения.

Реклама:

Подробнее – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Пять выстрелов в премьера: какие последствия будет иметь самое громкое нападение в истории Словакии. Далее – краткое ее изложение.

Нападение произошло 15 мая в небольшом городке Гандлова, где словацкое правительство проводило свое выездное заседание. После завершения заседания премьер и несколько министров подошли к людям, стоявшим перед входом.

Как отмечают словацкие медиа, это не был митинг протеста – казалось, что большинство людей пришли поддержать правительство или просто увидеть премьера собственными глазами. Только один из них держал плакат с критикой действий Фицо.

Один из этих "сторонников" позвал премьера: "Робо, подойди сюда". А когда Фицо приблизился к нему – сделал пять выстрелов.

По уточненной информации, удачными были четыре выстрела – они попали в живот и сустав руки премьера.

С самого начала состояние Фицо оценивали как очень тяжелое. Ранения наложились на его проблемы со здоровьем – у Фицо больное сердце, ему даже делали тройное шунтирование.

Как только состояние премьера удалось хоть немного стабилизировать – его на вертолете переправили в ближайший город, Банскую Быстрицу, где и отправили на операционный стол. Это стало наглядным признаком, что ранения Фицо очень тяжелые – ведь даже на вертолете врачи не решились вести его в столицу, которая расположена в полутора сотнях километров от места покушения.

Операция длилась около пяти часов – только ближе к полуночи в правительстве сообщили, что состояние Фицо стабилизировалось, однако является очень тяжелым.

Очень быстро это покушение стало частью политической игры.

Почти сразу соратники Фицо возложили вину за нападение на своих оппонентов – либеральную оппозицию и независимые медиа.

Обвиняемым в покушении на премьера стал Юрай Цинтула – 71-летний писатель. Впоследствии в полиции официально подтвердили, что причиной покушения являются разногласия в его политических взглядах с премьером.

Вице-спикер публично объявил, что нападавший является активистом партии "Прогрессивная Словакия" – сейчас крупнейшей оппозиционной партии в стране, жестко критикующей политику Фицо.

Либерал, который стреляет в премьера-консерватора – это картинка, которая является крайне выгодной для действующей власти Словакии. И не только для нее, но и для ее единомышленников в других странах, прежде всего в Венгрии.

Но, как впоследствии оказалось, в 2016 году Цинтула также сотрудничал с движением Slovenský branci.

Это – незарегистрированная военизированная организация, которая связана с пророссийскими экстремистами, в частности с путинскими байкерами "Ночные волки".

Нынешнее нападение увеличивает шансы того, что Словакия станет "второй Венгрией" – страной с авторитарной властью, без мощных независимых медиа и с ослабленной оппозицией.

Причем эти изменения будут ощутимы не только в Словакии. Многочисленные оппоненты либералов по всей Европе (в первую очередь – венгерский премьер Виктор Орбан) смогут рассчитывать на усиление позиций накануне выборов в Европарламент.

И это все – крайне тревожный сигнал для Украины.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Пять выстрелов в премьера: какие последствия будет иметь самое громкое нападение в истории Словакии.