Литва надіслала Україні допомогу: дрони та генератори
Новини — П'ятниця, 17 травня 2024, 12:25 —
Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомив, що Вільнюс відправив Києву партію військової та гуманітарної допомоги.
Як пише "Європейська правда", про це він розповів у Twitter (X).
За його словами, Литва посилює підтримку України необхідними товарами: розвідувальними безпілотниками в межах очолюваної Латвією коаліції дронів, системами протидії безпілотникам, а також боєприпасами, генераторами та розкладними ліжками.
Lithuania steps up its support for Ukraine with needed supplies: reconnaissance drones as part of the Latvian-led drone coalition, anti-drone systems, ammunition, generators, and foldable beds. Solidarity in action! 🇱🇹🇺🇦 #StandWithUkraine #MilitaryAid pic.twitter.com/HCCZyftvg9Реклама:— Laurynas Kasčiūnas (@LKasciunas) May 17, 2024
"Солідарність в дії!" – резюмував у своєму дописі Кащюнас.
Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив про телефонну розмову з литовським колегою Габріелюсом Ландсбергісом, присвячену, зокрема, військовій підтримці України.
У березні Литва оголосила про передачу Україні своїх систем протидії безпілотникам, а у квітні - партії командно-штабних броньованих машин M577.
Раніше Литва оголосила, що надає 35 млн євро на закупівлю артилерійських снарядів для України у рамках чеської ініціативи.