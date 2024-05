Литва надіслала Україні допомогу: дрони та генератори

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас повідомив, що Вільнюс відправив Києву партію військової та гуманітарної допомоги.

Як пише "Європейська правда", про це він розповів у Twitter (X).

За його словами, Литва посилює підтримку України необхідними товарами: розвідувальними безпілотниками в межах очолюваної Латвією коаліції дронів, системами протидії безпілотникам, а також боєприпасами, генераторами та розкладними ліжками.

Lithuania steps up its support for Ukraine with needed supplies: reconnaissance drones as part of the Latvian-led drone coalition, anti-drone systems, ammunition, generators, and foldable beds. Solidarity in action! 🇱🇹🇺🇦 #StandWithUkraine #MilitaryAid pic.twitter.com/HCCZyftvg9

