Литва прислала Украине помощь: дроны и генераторы

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас сообщил, что Вильнюс отправил Киеву партию военной и гуманитарной помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в Twitter (X).

По его словам, Литва усиливает поддержку Украины необходимыми товарами: разведывательными беспилотниками в рамках возглавляемой Латвией коалиции дронов, системами противодействия беспилотникам, а также боеприпасами, генераторами и раскладными кроватями.

Lithuania steps up its support for Ukraine with needed supplies: reconnaissance drones as part of the Latvian-led drone coalition, anti-drone systems, ammunition, generators, and foldable beds. Solidarity in action! 🇱🇹🇺🇦 #StandWithUkraine #MilitaryAid pic.twitter.com/HCCZyftvg9

Реклама: