США арештували американку та українця, які допомагали працевлаштуванню ІТ-працівників з КНДР

Сполучені Штати арештували американку та українця, яких звинувачують у допомозі пов'язаним з Північною Кореєю ІТ-працівникам, що видавали себе за американців, працевлаштуватися в сотнях американських компаній на умовах віддаленої роботи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

В обвинувальному акті, поданому до федерального суду у Вашингтоні минулого тижня та розсекреченому в четвер, йдеться, що звинувачення висунули 49-річній Крістіні Марі Чепмен з Літчфілд-Парку, штат Арізона, та 27-річному українцю Олександру Діденку з Києва та трьом іншим іноземним громадянам.

У заяві Міністерства юстиції США йдеться, що Чепмен арештували в середу, а Діденка – 7 травня, що зробила польська влада на вимогу США, які домагаються його екстрадиції.

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Міністерство юстиції США заявило, що складна схема, спрямована на отримання доходів для КНДР всупереч міжнародним санкціям, включала проникнення в більш ніж 300 американських фірм, зокрема компанії й банки зі списку журналу Fortune, а також викрадення особистих даних понад 60 американців.

У заяві Мін'юсту йдеться, що іноземні ІТ-спеціалісти також намагалися отримати роботу й доступ до інформації у двох урядових установах США, хоча ці спроби були "загалом безрезультатні".

Раніше у заяві Державного департаменту йшлося, що ця схема принесла КНДР щонайменше 6,8 млн доларів, водночас, північнокорейці, які брали участь у схемі, були пов'язані з департаментом промисловості боєприпасів Північної Кореї, що здійснює нагляд за розробкою балістичних ракет, виробництвом зброї та науково-дослідними програмами.

Держдеп оголосив про винагороду в розмірі до 5 млн доларів за інформацію, пов'язану з ймовірними спільниками Чепмен, які використовували псевдоніми Джихо Хан, Хаоран Сюй та Чуньцзі Цзінь, а також ще однією особою, якій не висунули звинувачення, під псевдонімами Чжунхуа та Венечор С.

Голова кримінального відділу Мін'юсту Ніколь Арджентьєрі заявила, що ймовірні злочини "принесли користь північнокорейському уряду, забезпечивши йому потік доходів та, в деяких випадках, службову інформацію, викрадену співучасниками змови".

У відомстві заявили, що Діденка звинувачують у створенні фейкових акаунтів на американських платформах пошуку роботи в ІТ-сфері та продажу їх іноземним ІТ-спеціалістам, деякі з яких могли бути вихідцями з Північної Кореї.

У заяві сказано, що через "ноутбучні ферми", зокрема одну з них Чепмен нібито організувала у себе вдома, американські посередники входили в комп'ютерні мережі компаній зі Сполучених Штатів та дозволяли іноземним ІТ-спеціалістам віддалено отримувати доступ до ноутбуків, використовуючи американські IP-адреси, щоб створити враження, що вони перебувають у США.

Північна Корея перебуває під санкціями ООН, спрямованими на скорочення фінансування її ракетної та ядерної програм, і експерти стверджують, що вона намагалася отримувати доходи незаконним шляхом, в тому числі за допомогою ІТ-працівників.

Днями міністерство фінансів США оголосило про санкції проти двох фізичних і трьох юридичних російських осіб, які сприяли постачанню зброї між Росією та Північною Кореєю.

Схема з постачання зброї між Росією та КНДР пов'язана з громадянином Словаччини, торговцем зброєю Ашотом Мкртичевим, проти якого США запровадили санкції в березні 2023 року. Попри це, Мкртичев зі спільниками продовжили свою діяльність через посередників.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.