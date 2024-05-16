США наклали санкції на росіян, які допомагали Москві отримувати зброю з КНДР

Міністерство фінансів США 15 травня оголосило про санкції проти двох фізичних і трьох юридичних російських осіб, які сприяли постачанню зброї між Росією та Північною Кореєю.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в заяві американського відомства.

Схема з постачання зброї між Росією та КНДР пов'язана з громадянином Словаччини, торговцем зброєю Ашотом Мкртичевим, проти якого США запровадили санкції в березні 2023 року. Попри це, Мкртичев зі спільниками продовжили свою діяльність через посередників.

Один із них – росіянин Рафаель Газарян, який вів від імені Мкртичева переговори про отримання різних видів зброї та боєприпасів для Росії з КНДР та очолив одну з його компаній (проти якої США також запровадили санкції).

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Інший росіянин, Алексєй Буднєв, за даними Мінфіну США, сприяв постачанню до Росії військового комунікаційного обладнання, "яке, ймовірно, походило з КНДР і призначалося для підтримки російських військових".

Із Газаряном пов'язані компанії "Транс Капітал" і "Рафорт", а Буднєв є єдиним власником ТОВ "Технология", яка фігурувала в домовленостях про військові поставки між Москвою і Пхеньяном. Усі вони нині потрапили під санкції США.

Як відомо, Росія і Північна Корея протягом останнього року посилили свою військову співпрацю. Відомо, що Москва отримала північнокорейські балістичні ракети та боєприпаси й обіцяла Пхеньяну у відповідь власні технології для супутникової та ракетної програм.

У США непокояться, що "міцні обійми" між РФ та Північною Кореєю можуть підштовхнути лідера КНДР Кім Чен Ина до ризику в питанні загроз Південній Кореї, експорту озброєнь та ігнорування закликів щодо ядерних переговорів.