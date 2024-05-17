США арестовали американку и украинца, которые помогали трудоустройству IT-работников из КНДР

Соединенные Штаты арестовали американку и украинца, которых обвиняют в помощи связанным с Северной Кореей IT-работникам, выдававшим себя за американцев, трудоустроиться в сотнях американских компаний на условиях удаленной работы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В обвинительном акте, поданном в федеральный суд в Вашингтоне на прошлой неделе и рассекреченном в четверг, говорится, что обвинения предъявили 49-летней Кристине Мари Чепмен из Литчфилд-Парка, штат Аризона, и 27-летнему украинцу Александру Диденко из Киева и трем другим иностранным гражданам.

В заявлении Министерства юстиции США говорится, что Чепмен арестовали в среду, а Диденко – 7 мая, что сделали польские власти по требованию США, которые добиваются его экстрадиции.

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Министерство юстиции США заявило, что сложная схема, направленная на получение доходов для КНДР вопреки международным санкциям, включала проникновение в более чем 300 американских фирм, в том числе компании и банки из списка журнала Fortune, а также похищение личных данных более 60 американцев.

В заявлении Минюста говорится, что иностранные IT-специалисты также пытались получить работу и доступ к информации в двух правительственных учреждениях США, хотя эти попытки были "в целом безрезультатны".

Ранее в заявлении Государственного департамента говорилось, что эта схема принесла КНДР не менее 6,8 млн долларов, в то же время, северокорейцы, которые участвовали в схеме, были связаны с департаментом промышленности боеприпасов Северной Кореи, осуществляющим надзор за разработкой баллистических ракет, производством оружия и научно-исследовательскими программами.

Госдеп объявил о вознаграждении в размере до 5 млн долларов за информацию, связанную с предполагаемыми сообщниками Чепмен, которые использовали псевдонимы Джихо Хан, Хаоран Сюй и Чуньцзи Цзинь, а также еще одним лицом, которому не предъявили обвинения, под псевдонимами Чжунхуа и Венечор С.

Глава уголовного отдела Минюста Николь Арджентьери заявила, что предполагаемые преступления "принесли пользу северокорейскому правительству, обеспечив ему поток доходов и, в некоторых случаях, служебную информацию, похищенную соучастниками заговора".

В ведомстве заявили, что Диденко обвиняют в создании фейковых аккаунтов на американских платформах поиска работы в IT-сфере и продаже их иностранным ИТ-специалистам, некоторые из которых могли быть выходцами из Северной Кореи.

В заявлении сказано, что через "ноутбучные фермы", в частности одну из них Чепмен якобы организовала у себя дома, американские посредники входили в компьютерные сети компаний из Соединенных Штатов и позволяли иностранным IT-специалистам удаленно получать доступ к ноутбукам, используя американские IP-адреса, чтобы создать впечатление, что они находятся в США.

Северная Корея находится под санкциями ООН, направленными на сокращение финансирования ее ракетной и ядерной программ, и эксперты утверждают, что она пыталась получать доходы незаконным путем, в том числе с помощью IT-работников.

Накануне министерство финансов США объявило о санкциях против двух физических и трех юридических российских лиц, которые способствовали поставке оружия между Россией и Северной Кореей.

Схема по поставкам оружия между Россией и КНДР связана с гражданином Словакии, торговцем оружием Ашотом Мкртичевым, против которого США ввели санкции в марте 2023 года. Несмотря на это, Мкртичев с сообщниками продолжили свою деятельность через посредников.

Как известно, Россия и Северная Корея в течение последнего года усилили свое военное сотрудничество. Известно, что Москва получила северокорейские баллистические ракеты и боеприпасы и обещала Пхеньяну в ответ собственные технологии для спутниковой и ракетной программ.