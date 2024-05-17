США відкрили під Краковом постійну базу своїх спецпризначенців

Американські військові відкрили поблизу Кракова свою нову постійну базу – це найбільш східна база спеціальних сил США у Європі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

База називається Miron Camp на честь польського солдата Мирослава "Мирона" Луцького, який загинув в Афганістані під час підтримки операції НАТО.

Miron Camp є найсхіднішою базою американських спецпризначенців в Європі. У Кракові постійно перебуватимуть 150-200 американських солдатів. Вони змінюватимуться по черзі.

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"Ідея полягає в тому, щоб посилити потенціал, який ми маємо тут, на місцях. Ця постійна присутність посилить ідею стримування, що слугуватиме безпеці нашої країни.

Перш за все, це співпраця зі спецпідрозділами, які діють на території Польщі – ми співпрацюємо з ними постійно. Завдяки базі покращуються питання, пов'язані зі щоденними тренуваннями", – сказав підполковник Маріуш Лапета, речник компоненту сил спеціального призначення.

На урочистому відкритті американської бази в Баліце були присутні дружина Мирослава "Мирона" Луцького та його син.

"Він був чудовим солдатом. Він присвятив себе службі в підрозділі командос. Загинув під час виконання завдання. Це була велика втрата для нашого середовища", – згадує Міхал Стшелецький, командир 6-ї повітряно-десантної бригади.

"Це добрий знак для майбутнього наших відносин", – сказала Ерін Нікерсон, генеральний консул США в Кракові, про відкриття Miron Camp.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що американський військовий батальйон залишиться в країні на необмежений термін, а не до кінця 2025 року, як планувалося раніше.

А у Латвії цього року почнеться розгортання бригадного штабу і підтримуючих підрозділів союзників НАТО на військовій базі "Цері" в Марупському краї.