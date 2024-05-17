США открыли под Краковом постоянную базу своих спецназовцев

Американские военные открыли вблизи Кракова свою новую постоянную базу – это самая восточная база специальных сил США в Европе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

База называется Miron Camp в честь польского солдата Мирослава "Мирона" Луцкого, который погиб в Афганистане во время поддержки операции НАТО.

Miron Camp является самой восточной базой американских спецназовцев в Европе. В Кракове постоянно будут находиться 150-200 американских солдат. Они будут меняться по очереди.

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"Идея заключается в том, чтобы усилить потенциал, который мы имеем здесь, на местах. Это постоянное присутствие усилит идею сдерживания, что будет служить безопасности нашей страны.

Прежде всего, это сотрудничество со спецподразделениями, которые действуют на территории Польши – мы сотрудничаем с ними постоянно. Благодаря базе улучшаются вопросы, связанные с ежедневными тренировками", – сказал подполковник Мариуш Лапета, представитель компонента сил специального назначения.

На торжественном открытии американской базы в Балице присутствовали жена Мирослава "Мирона" Луцкого и его сын.

"Он был замечательным солдатом. Он посвятил себя службе в подразделении коммандос. Погиб во время выполнения задания. Это была большая потеря для нас", – вспоминает Михал Стшелецкий, командир 6-й воздушно-десантной бригады.

"Это хороший знак для будущего наших отношений", – сказала Эрин Никерсон, генеральный консул США в Кракове, об открытии Miron Camp.

Напомним, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас заявил, что американский военный батальон останется в стране на неограниченный срок, а не до конца 2025 года, как планировалось ранее.

А в Латвии в этом году начнется развертывание бригадного штаба и поддерживающих подразделений союзников НАТО на военной базе "Цери" в Марупском крае.