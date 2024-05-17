У Києві відкрили скульптуру до 75-ї річниці НАТО

На Європейській площі в Києві напередодні, 16 травня, відкрили скульптуру, присвячену 75-й річниці Північноатлантичного альянсу.

Як пише "Європейська правда", про це 17 травня повідомила пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики України.

Скульптуру, розташовану поряд із будівлею Національної філармонії України, відкрили представництво НАТО в Україні спільно з ГО "Спільна Перемога".

Фото: МКІП

У межах урочистостей відбулась неформальна зустріч із представницею генерального секретаря НАТО Марі-Доха Безансон та відбувся концерт у філармонії.

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Фото: МКІП

"Скульптура на Європейській площі, яку ми сьогодні відкриваємо, є символом тісної співпраці України та НАТО. Вона присвячена 75-ї річниці від заснування Альянсу", – прокоментував заступник міністра культури та інформаційної політики Тарас Шевченко.

Як відомо, Організація Північноатлантичного договору була офіційно заснована 4 квітня 1949 року підписанням відповідної угоди у Вашингтоні. Нині НАТО налічує 32 члени, останніми до нього приєднались Швеція і Фінляндія – вже після початку повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, міністри оборони країн-членів НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі у Брюсселі 13-14 червня, у перший день відбудеться також засідання Ради Україна-НАТО.