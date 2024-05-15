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Північноатлантичний альянс назвав дати міністерської зустрічі та Ради Україна-НАТО у червні

Новини — Середа, 15 травня 2024, 11:55 — Марія Ємець

Міністри оборони країн-членів НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі у Брюсселі 13-14 червня, у перший день відбудеться також засідання Ради Україна-НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі Північноатлантичного альянсу.

Зустріч міністрів оборони країн НАТО пройде у четвер і п’ятницю 13-14 червня під головуванням генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

В обидва дні після засідання Столтенберг виходитиме до преси. 

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Крім того, 13 червня пройде зустріч Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони. 

Детальну програму зустрічей повідомлять ближче до дати. 

Попереднє засідання Україна-НАТО проходило у квітні за запитом української сторони. 

Нагадаємо, наприкінці квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг приїздив до Києва. З президентом Володимиром Зеленським вони говорили, серед іншого, про 100-мільярдний спецфонд НАТО для підтримки України. 

Під час виступу у Раді Столтенберг розповів, якою бачить стратегію вступу України в НАТО.

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Україна-НАТО
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