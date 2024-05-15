Північноатлантичний альянс назвав дати міністерської зустрічі та Ради Україна-НАТО у червні
Міністри оборони країн-членів НАТО проведуть зустріч у штаб-квартирі у Брюсселі 13-14 червня, у перший день відбудеться також засідання Ради Україна-НАТО.
Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосили у пресслужбі Північноатлантичного альянсу.
Зустріч міністрів оборони країн НАТО пройде у четвер і п’ятницю 13-14 червня під головуванням генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.
В обидва дні після засідання Столтенберг виходитиме до преси.
Крім того, 13 червня пройде зустріч Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.
Детальну програму зустрічей повідомлять ближче до дати.
Попереднє засідання Україна-НАТО проходило у квітні за запитом української сторони.
Нагадаємо, наприкінці квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг приїздив до Києва. З президентом Володимиром Зеленським вони говорили, серед іншого, про 100-мільярдний спецфонд НАТО для підтримки України.
Під час виступу у Раді Столтенберг розповів, якою бачить стратегію вступу України в НАТО.