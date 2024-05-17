В Киеве открыли скульптуру к 75-й годовщине НАТО

На Европейской площади в Киеве накануне, 16 мая, открыли скульптуру, посвященную 75-й годовщине Североатлантического альянса.

Как пишет "Европейская правда", об этом 17 мая сообщила пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины.

Скульптуру, расположенную рядом со зданием Национальной филармонии Украины, открыли представительство НАТО в Украине совместно с ОО "Общая Победа".

ФОТО: МКИП

В рамках торжеств состоялась неформальная встреча с представительницей генерального секретаря НАТО Мари-Доха Безансон и состоялся концерт в филармонии.

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ФОТО: МКИП

"Скульптура на Европейской площади, которую мы сегодня открываем, является символом тесного сотрудничества Украины и НАТО. Она посвящена 75-й годовщине со дня основания Альянса", – прокомментировал заместитель министра культуры и информационной политики Тарас Шевченко.

Как известно, Организация Североатлантического договора была официально основана 4 апреля 1949 года подписанием соответствующего соглашения в Вашингтоне. Сейчас НАТО насчитывает 32 члена, последними к нему присоединились Швеция и Финляндия – уже после начала полномасштабной войны России против Украины.

Напомним, министры обороны стран-членов НАТО проведут встречу в штаб-квартире в Брюсселе 13-14 июня, в первый день состоится также заседание Совета Украина-НАТО.