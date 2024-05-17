Три страны ЕС наперед сказали Косово, что в ближайшее время его не примут в Совет Европы

Лидеры Италии, Германии и Франции – Джорджия Мелони, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон – еще 15 мая направили совместное письмо премьеру Косово Альбину Курти, где заявили, что заявка его страны на вступление в Совет Европы в ближайшее время не будет одобрена.

Как сообщает "Европейская правда", текст письма в пятницу подтвердили агентству AFP в Елисейском дворце; накануне его распространяли косовские и албанские СМИ.

Трое европейских лидеров в письме раскритиковали Косово за отказ воплотить обязательства о создании Ассоциации сербских муниципалитетов – фактически самоуправляемой структуры для сербского населения страны.

"Ваше предложение (о вступлении в Совет Европы. – Ред.) является неадекватным и нежизнеспособным в свете нынешних обстоятельств в этих муниципалитетах", – говорится в письме Макрона, Шольца и Мелони.

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Они имеют в виду тот факт, что в четырех муниципалитетах Косово, где проживают преимущественно сербы, мэрами являются этнические албанцы: сербское население проигнорировало последние выборы, явка на которых составила 3%.

"Без решительного прогресса существует реальный риск того, что государства-члены Совета Европы не окажут достаточной поддержки кандидатуре Косово", – предупредили лидеры Италии, Германии и Франции.

Как ранее сообщала "ЕвроПравда", вопрос членства Косово не был включен в повестку дня заседания Комитета министров Совета Европы, некоторые члены которого требовали от Приштины создать Ассоциацию сербских муниципалитетов.

Накануне Косово сделало последнюю попытку убедить западные государства провести голосование, сообщив о законопроекте относительно муниципалитетов с сербским большинством.

Для косоваров вступление в Совет Европы стало бы ключевой геополитической победой – до сих пор ни одна другая авторитетная международная организация не соглашалась на то, чтобы признать независимость Косово.

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