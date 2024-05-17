Косово критикує Раду Європи за відсутність голосування щодо його членства

У п'ятницю Косово розкритикувало рішення Ради Європи не проводити голосування щодо його членства, заявивши, що воно позбавляє його народ, і особливо етнічні меншини, демократичних інструментів, пропонованих головним правозахисним органом континенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Питання членства Косова не було включено до порядку денного засідання Ради міністрів закордонних справ після того, як деякі члени Ради вимагали від Косова створити асоціацію муніципалітетів з сербською більшістю на півночі країни до того, як може відбутися голосування. Косово побоюється, що таке об'єднання може перетворитися на ще одну Республіку Сербську з широкою автономією. Республіка Сербська – це назва частини Боснії і Герцеговини, якою керують етнічні серби.

Міністр закордонних справ Косова Доніка Гервалла-Шварц заявила, що деякі країни стали на бік Сербії після "лобістської кампанії проти членства Косова".

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За її словами, це позбавило "громадян Республіки Косово їхніх прав і можливостей, які пропонують механізми такої організації, особливо для громад етнічних меншин та інших маргіналізованих груп".

Днем раніше міністр зробила останню спробу переконати західні держави провести голосування, надіславши листа Теодоросу Русопулосу, голові Парламентської асамблеї Ради Європи. Віона заявила про законопроєкт, над яким працює Косово, з викладенням своєї пропозиції щодо муніципалітетів з сербською більшістю до Конституційного суду Косова до кінця травня.

Це не було взято до уваги, і "відповідно, цей лист і пропозиція втрачають актуальність і доречність", сказала вона.

Косово засудило вимогу щодо об'єднання сербських громад, висунуту в останню хвилину перед голосуванням, заявивши, що воно відповідає всім критеріям для членства в Раді.

"Членство Республіки Косово не може бути зупинене, навіть якщо воно буде відкладено через опонентів Косова або лобіювання Сербії", – сказала Гервалла-Шварц.

Як розповідала "ЄвроПравда", від минулого року розпочався стрімкий прогрес стосовно можливого вступу до Ради Європи Косова – балканської країни, незалежність якої оскаржується Сербією і не визнається кількома європейськими державами, включно з Україною.

Торік цей рух здобув тверду підтримку у цьому ж органі, КМРЄ. У квітні 2024 року Парламентська асамблея Ради Європи переконливою більшістю дала згоду на розширення організації.

Для косоварів вступ до Ради Європи став би ключовою геополітичною перемогою – досі жодна інша авторитетна міжнародна організація не погоджувалася на те, щоби визнати незалежність Косова. Натомість для влади Сербії, яка вважає Косово своєю територією, це означало би розгромну геополітичну поразку (детальніше про це у статті "Капкан для проросійської Сербії").