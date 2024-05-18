Непрерывный сильный дождь в немецкой земле Саарланд в пятницу вызвал затопление улиц, подвалов и оползни по всему региону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Spiegel.

Ситуационный центр в Саарбрюккене – столице земли – насчитал более 3000 выездов на вызовы полицейских и спасателей.

ФОТО: IMAGO Реклама:

Во многих муниципалитетах, включая Саарбрюккен, из-за повышения уровня воды пришлось эвакуировать людей. Население призвали избегать подвалов, водоемов и затопленных территорий.

По данным Государственного ведомства по охране окружающей среды и безопасности труда, возникло редкое наводнение, которое случается лишь раз в 20-50 лет.

Немецкая метеорологическая служба рано утром в субботу отменила все предупреждения о неблагоприятных погодных условиях в Германии. Однако в ночь на субботу почти вся федеральная земля все еще боролась с потоками воды.

ФОТО: IMAGO

В сети распространились изображения с затопленными автомобилями и многочисленными затопленными улицами. Ожидается, что в субботу утром в город Саарлуис прибудут команды лодок и водолазов из Баварии для помощи.

Канцлер Олаф Шольц хочет проанализировать ситуацию в субботу вместе с главой земли Анке Релингер. Поздно вечером в пятницу Релингер назвала ситуацию в федеральной земле "очень напряженной".

В соседней федеральной земле Рейнланд-Пфальц подвалы и улицы также были затоплены, а деревья – повалены.

Точные масштабы ущерба в результате наводнения пока непонятны.

Напомним, в начале апреля из-за наводнения в Сене подтопило один из пригородов Парижа.

В январе этого года отдельные регионы Франции и Германии также пострадали от наводнений, для реагирования на стихийное бедствие активировали Механизм гражданской защиты ЕС.