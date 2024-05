Латвия призвала власти Грузии отозвать "российский закон" после вето президента

Глава МИД Латвии Байба Браже призвала власти Грузии отозвать скандальный закон об "иноагентах", который в субботу ветировала президент Саломе Зурабишвили.

Об этом Браже написала на своей странице в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава латвийской дипломатии отметила, что Зурабишвили наложила вето на закон, который еще называют "российским" из-за его сходства с законодательством в РФ.

Намерения властей Грузии одобрить закон вызвали огромные протесты в стране. Закон, по словам Браже, создал явную угрозу для европейского пути страны.

"Латвия призывает правительство и парламент Грузии отозвать закон и пересмотреть свой подход", – отметила Браже.

