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Латвия призвала власти Грузии отозвать "российский закон" после вето президента

Новости — Суббота, 18 мая 2024, 18:44 — Кристина Бондарева

Глава МИД Латвии Байба Браже призвала власти Грузии отозвать скандальный закон об "иноагентах", который в субботу ветировала президент Саломе Зурабишвили.

Об этом Браже написала на своей странице в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Глава латвийской дипломатии отметила, что Зурабишвили наложила вето на закон, который еще называют "российским" из-за его сходства с законодательством в РФ.

Намерения властей Грузии одобрить закон вызвали огромные протесты в стране. Закон, по словам Браже, создал явную угрозу для европейского пути страны.

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"Латвия призывает правительство и парламент Грузии отозвать закон и пересмотреть свой подход", – отметила Браже.

Несмотря на вето президента, у партии власти "Грузинская мечта" есть достаточно голосов в парламенте, чтобы преодолеть вето. 

Если и после этого президент не подпишет закон, его подписывает и публикует председатель парламента.

Сроки, в течение которых парламент должен преодолеть вето президента, в конституции не указаны. 

18 мая в Тбилиси пройдет сразу несколько акций и маршей против закона об "иноагентах".

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