У Румунії проходять великі навчання десантників з країн НАТО

У Румунії напередодні розпочались великі навчання десантників Swift Response 24, у яких беруть участь приблизно дві тисячі військових з Франції, Німеччини, Румунії, Іспанії, США і Нідерландів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Румунії.

Багатонаціональна повітряно-десантна спільна операція з примусового вторгнення, яка також включає десантування військової техніки за допомогою повітряного десантування, буде проводитись протягом кількох днів.

Як зазначили в Міноборони, це найбільша десантно-штурмова операція, проведена в Європі після Другої світової війни.

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Подібні навчання проводяться також в п'яти інших країнах-членах і партнерах Альянсу, зокрема, в Естонії, Північній Македонії, Молдові, Польщі і Швеції.

Сили, які беруть участь у навчаннях, демонструють здатність до реагування та оперативну сумісність структур, а також прихильність до колективної миротворчості.

. У Румунії навчання Swift Response 24 пов'язані з національними навчаннями Wing Spring 24/Dacia 24.

Нагадаємо, минулого тижня Туреччина розпочала великі військово-морські навчання, що проходитимуть довкола її берегів до 18 травня.

Крім того, армія Молдови оголосила нові навчання за участі резервістів, які пройдуть в травні у дві хвилі.